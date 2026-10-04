Κρυπτονομίσματα: Τη Δευτέρα απολογούνται οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι από τους επτά πρώτους συλληφθέντες – μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί – κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες που επένδυαν σε κρυπτονομίσματα.

Τα θύματα πείθονταν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από το κύκλωμα

Για την απάτη «μαμούθ», οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης, με τους οι έξι να αφήνονται ελεύθεροι με εγγυήσεις από 15.000 έως 20.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε ως «πυραμίδα» και εξαπατούσε επενδυτές, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από το κύκλωμα.

Το οικονομικό όφελος της σπείρας εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, με όσους είχαν επενδύσει στην εν λόγω πλατφρόμα να υπολογίζονται περίπου στους 10.000.

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος



Η Αστυνομία έχει προχωρήσει έως τώρα σε 17 συλλήψεις φερόμενων ως μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ δύο υπαξιωματικοί φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Ο 44χρονος ομαδάρχης του Συλλόγου Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κατερίνη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Αύριο, Δευτέρα πρόκειται να απολογηθούν τα εννέα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι αρχηγοί, ένας στρατιωτικός από την Πιερία κι ένας στρατιωτικός από τη Λάρισα. Ο τελευταίος ήταν αυτός που σε ταξίδι τους στο εξωτερικό είχε συναντηθεί με αυτόν που είχε το know how αυτού του είδους της απάτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόνο στην Κατερίνη υπολογίζονται 1.842 μέλη και 2.000.000 ευρώ επενδύσεων.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έλαβαν τον Ιούλιο δύο ανώνυμες καταγγελίες μέσω gov. Ήταν επενδύσεις από 800 ευρώ και για τους VIP 5.000 ευρώ με την υπόσχεση του διπλασιασμού.

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