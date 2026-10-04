National League 2: Νίκη για το Ρέθυμνο, ήττες για ΟΦΗ και Ηρόδοτο - Ήττα για τα κορίτσια του Ανδρογέα

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Ποδαρικό με νίκη στο πρωτάθλημα της National League 2 έκανε η ομάδα μπάσκετ του Ρεθύμνου, η οποία επικράτησε με 73-71 της Δραπετσώνας στο κλειστό γυμναστήριο "Μελίνα Μερκούρη".

Αντίθετα ηττήθηκαν εκτός έδρας ο ΟΦΗ και ο Ηρόδοτος.

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου με 93-81 από την Αναγέννηση Πετραλώνων εκτός έδρας. Η κρητική ομάδα πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο, όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 54-38

Ο ΟΦΗ βελτιώθηκε στην επανάληψη, καταφέρνοντας μάλιστα στο τρίτο δεκάλεπτο να πλησιάσει αρκετά την Αναγέννηση (66-58). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και πήραν τη νίκη με 93-81.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Ρούλης Αλμπάνης, δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης:

«Παρουσιαστήκαμε κατά διαστήματα χωρίς την απαιτούμενη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα στο αμυντικό κομμάτι. Μπορεί να καταφέραμε να μειώσουμε τη διαφορά στους πέντε πόντους, όμως μας στοίχισε η ευστοχία των αντιπάλων.

Πλέον, στρέφουμε την προσοχή μας στη δουλειά και κυρίως στη βελτίωση της άμυνάς μας, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, την ερχόμενη Κυριακή (11/10), στο τοπικό ντέρμπι με το Ρέθυμνο».

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 54-38, 66-58, 93-81

ΑΣ Αναγέννηση Πετραλώνων: Σπάγκουρος Γ. 1, Αμοίρας Χ., Μακρής Γ. 9 (2), Δανά Ι. 30 (9), Πατρινός Ι. 18 (2), Μητρόπουλος Γ. 10 (1), Δανά Α. 14 (2), Κωνσταντίνου Γ., Τσιτούρας Γ. 3 (1), Τάγαρης Κ. 4.

ΟΦΗ (Αλμπάνης – Πάλλης): Γαλάνης Δ. 2, Μποχορίδης Ν. 10 (2), Μυλωνάκης Ι. 3 (1), Πάσχος Ε., Τσερκιτζόγλου Π. 3 (1), Καμπακάς Φ., Πρωτογεράκης Μ. 21, Κουκιαδάκης Μ. 5, Καψάλης Μ. 12 (4), Βασιλάκης Λ., Ilic L. 16 (4), Μπαρδάκας Β. 9 (1).

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε ο Ηρόδοτος

Ο Ίκαρος Νέας Σμύρνης επικράτησε με 90-86 του μαχητικού Ηροδότου στο κλειστό Εθνικής Αντίστασης, στην πρεμιέρα της National League 2.



Κορυφαίος σκόρερ της αναμέτρησης ο Κράφορντ του Ηρόδοτου με 24 πόντους.

Δεκάλεπτα: 14-16, 46-38, 74-66, 90-86



Διαιτητές: Ουσταμπασίδης, Μπαβέλας, Γιαννουλάκης

Ίκαρος Νέας Σμύρνης (Παπαζαφειρόπουλος): Γεωργόπουλος 19 (5), Σπέντζος 13 (1), Κατσαρέας 18, Μαυραντζώτου 14, Μιχαλούτσος 4 (1), Γιαμούζης 5 (1), Αντωνίου 10 (3), Χατζόπουλος 5, Καραχάλιας, Καραγιάννης 2, Παπασταθόπουλος.

Ηρόδοτος (Κριμίλης): Κράφορντ 24 (1), Καβαλαράκης 16 (1), Μηλαθιανάκης 11 (1), Μ. Καρλής 12 (2), Τέιλορ 12 (4), Φιολιτάκης 3, Βιτωράκης 3 (1), Σμυρνής 5 (1), Λαμπράκης, Ε. Καρλής, Κατσιαμάγκος.

Επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)

ΑΕ Πικερμίου-ΑΟΦ Πορφύρας

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος-ΓΣ Κορωπίου

ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου-ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων

ΟΦΗ-ΑΓΟ Ρεθύμνου

ΔΑΣ Δραπετσώνας-ΓΕ Αγίων Αναργύρων

3ος Όμιλος

Αποτελέσματα

ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος 90-86

ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΔΑΣ Δραπετσώνας 73-71

ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων-ΟΦΗ 93-81

ΓΣ Κορωπίου-ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου 63-88

ΑΟΦ Πορφύρας-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 96-52

ΓΕ Αγίων Αναργύρων-ΑΕ Πικερμίου 73-64

Βαθμολογία

1. ΑΓΟ Ρεθύμνου (1-0) 2

2. ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης (1-0) 2

3. ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου (1-0) 2

4. ΓΕ Αγίων Αναργύρων (1-0) 2

5. ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων (1-0) 2

6. ΑΟΦ Πορφύρας (1-0) 2

7. ΑΟΝΑ Ηρόδοτος (0-1) 1

8. ΟΦΗ (0-1) 1

9. ΑΕ Ν. Κηφισιάς (0-1) 1

10. ΔΑΣ Δραπετσώνας (0-1) 1

11. ΑΕ Πικερμίου (0-1) 1

12. ΓΣ Κορωπίου (0-1) 1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)

ΑΕ Πικερμίου-ΑΟΦ Πορφύρας

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος-ΓΣ Κορωπίου

ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου-ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων

ΟΦΗ-ΑΓΟ Ρεθύμνου

ΔΑΣ Δραπετσώνας-ΓΕ Αγίων Αναργύρων

Women's Basketball League 2: Πρεμιέρα με ήττα και παράπονα από τη διαιτησία για τον Ανδρογέα

Ποδαρικό με ήττα στο πρωτάθλημα της Women's Basketball League 2, καθώς ηττήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο με 72-66 από την Άμιλλα Περιστερίου.

Έπειτα από το 18-22 της πρώτης περιόδου, ο Ανδρογέας έβγαλε αντίδραση και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 38-38.

Η αναμέτρηση ήταν οριακή και στο δεύτερο μέρος, με το 55-56 του τρίτου δεκαλέπτου να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την τελευταία περίοδο, στην οποία εν τέλει η Άμιλλα επικράτησε με 72-66.

Οι γηπεδούχοι εκφράζουν παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης αναφέροντας στις social media σελίδες τους:

«Από πλευράς Ανδρογέα, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία της αναμέτρησης και συγκεκριμένα για αποφάσεις του διαιτητικού διδύμου που, κατά την εκτίμηση της ομάδας, επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα σε κρίσιμα σημεία.»

Δεκάλεπτα: 18-12, 38-38, 55-56, 66-72



Διαιτητές: Δ. Χατζημάρκος, Ευ. Λάζαρης (Μακρής)



Κλειστό: Λίντο

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης, Κόκκινος): Δανδουλάκη 23 (2), Μηλιάρα 10 (1), Μαργέλου 13 (3), Μανουσαριάν 15 (2), Αργυροπούλου 5 (1), Μανουκάκη, Ερχαρουί, Χαλεπάκη, Γιαπεντζάκη.

Άμιλλα (Γουναρά): Παντέλη 39 (6), Εμμανουηλίδου 7 (1), Κοντογεώργου 6, Μούκα 3, Μυλωνάκη 2, Βαρβιτσιώτη 11(1), Αμίτση 4 (1), Καρανάσιου, Νάζου, Κωνσταντινέα.

Women’s Basketball League 2 | 1ος όμιλος | 1η αγωνιστική



ΚΑΟ Μελισσίων – Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας54-52



Δάφνη Αγίου Δημητρίου – Δαναοί Οίακας Ναυπλίου 69-62



Ανδρογέας – Άμιλλα 66-72



Άρης Χολαργού – ΑΕΚ Περιστερίου 69-45

Βαθμολογία



1) Άρης Χολαργού 2 69-45 24



2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 2 69-62 7



3) Άμιλλα 2 72-66 6



4) ΚΑΟ Μελισσίων 2 54-52 2



5) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 1 52-54 -2



6) Ανδρογέας 1 66-72 -6



7) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου 1 62-69 -7



8) ΑΕΚ Περιστερίου 1 45-69 -24

Επόμενη (2η) αγωνιστική (11/10)



Άρης Χολαργού – Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας



ΑΕΚ Περιστερίου – Ανδρογέας



Άμιλλα – Δάφνη Αγίου Δημητρίου



Δαναοί Οίακας Ναυπλίου – ΚΑΟ Μελισσίων

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