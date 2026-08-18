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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στην εκπαιδευτική κοινότητα για τον χαμό της αγαπητής φιλολόγου

ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ
clock 17:49 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαρύ πένθος σκορπά στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Ευαγγελίας Καραταράκη, σε ηλικία μόλις 58 ετών.

Η άτυχη εκπαιδευτικός, η οποία υπηρετούσε με αφοσίωση ως καθηγήτρια στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, άφησε την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και μαθητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 58χρονη ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο εξοχικό της οικογένειάς της, στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι.

Η Ευαγγελία Καραταράκη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή για το ήθος, την ευγένεια και την προσφορά της στην εκπαίδευση, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Το τελευταίο «αντίο»

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, στις 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Σταυροφόρων στο Ηράκλειο.

Η σορός της εκλιπούσας θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:30 μ.μ., προκειμένου συγγενείς, φίλοι και μαθητές να της απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό.

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