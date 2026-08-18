Ελεύθερος με όρους ο Ισραηλινός για την πυρκαγιά στα Σελλιά – Στα δικαστήρια για αποζημιώσεις οι πληγέντες

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Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, ο 35χρονος Ισραηλινός υπήκοος που είχε συλληφθεί για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Μετά από μια μακρά διαδικασία, Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να μην προφυλακιστεί ο κατηγορούμενος, κρίνοντας ότι η επιβολή περιοριστικών μέτρων επαρκεί για την εξασφάλιση της παρουσίας του στη συνέχεια της δικαστικής πορείας.

Οι περιοριστικοί όροι

Καταβολή του ποσού των 10.000 ευρώ και υποχρέωση να παρουσιάζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Ελληνικό Προξενείο στο Τελ Αβίβ.

Το χρονικό και οι κατηγορίες

Ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρεθύμνου είχε ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Μάχη για αποζημιώσεις από τους πληγέντες

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες των Σελλίων που είδαν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες πέρασαν στην αντεπίθεση. Οι παθόντες κατέθεσαν ήδη επίσημη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στην Ανακρίτρια.

Σύμφωνα με νομικές πηγές, οι πληγέντες είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο, διεκδικώντας πλήρεις αστικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις, οι καλλιέργειες και τα κτίσματά τους.

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