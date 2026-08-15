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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου: Μπάρμπεκιου σε βίλα φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά – Μία σύλληψη

φωτιά σελλιά
clock 20:07 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Σελλιά Ρεθύμνου έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες της Πυροσβεστικής, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από χρήση μπάρμπεκιου σε βίλα της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε γρήγορα προς την ευρύτερη περιοχή του Πλακιά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τρία άτομα προσήχθησαν όπως μεταδίδει goodnet.grπροκειμένου να εξεταστούν για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ ένα από αυτά συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έκαψε καλλιεργήσιμη έκταση και ελιές. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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Φωτιά σελλιά Ρεθυμνο
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