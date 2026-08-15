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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας:Ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς θα διευθύνει το ματς στο Παγκρήτιο

ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
clock 19:56 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με σερβική διαιτητική ομάδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη (20/8-21:00) η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του Europa League.

Η UEFA όρισε πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης τον 40χρονο Σέρβο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της αναμέτρησης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 21:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Είναι διεθνής διαιτητής της FIFA από το 2015 και ανήκει στην κατηγορία elite διαιτητών της UEFA.

 Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας σφυρίξει σε ομίλους του Champions League, του Europa League, καθώς και του Conference League. Σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του αποτελεί η διεύθυνση του τελικού του Euro U-21 (2019) μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας.

Σε γενικές γραμμές, ο Σέρβος διαιτητής θεωρείται αυστηρός και διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα, ενώ ο μέσος όρος των καρτών του σε σημαντικές διοργανώσεις κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Βοηθοί του θα είναι οι Ούρος Στοΐκοβιτς και Φίλος Σίμοβιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς

VAR με Μάρκοβιτς – Ιδιαίτερη επιλογή στο AVAR

Την ίδια ώρα, η UEFA έχει ορίσει και τους διαιτητές που θα βρίσκονται στο VAR. Στο VAR θα είναι ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς, επίσης από τη Σερβία.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της 35χρονης Γέλενα Τσβέτκοβιτς στη θέση του AVAR. Η Τσβέτκοβιτς είναι διεθνής από το 2019 και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διεθνείς διοργανώσεις. 

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Οφη Τσσκα Διαιτητής
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