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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ισχυρό μελτέμι και θυελλώδεις ριπές ανέμου - Σε επιφυλακή οι αρχές στο Ρέθυμνο

ανεμογεννήτριες
clock 19:14 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενισχυμένο παραμένει το μελτέμι στην Κρήτη, με το Ρέθυμνο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών βοριάδων. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr, οι βόρειοι άνεμοι διατηρούν υψηλές εντάσεις, ενώ τις προηγούμενες ημέρες οι ριπές στην περιοχή του Ρεθύμνου έφτασαν έως και τα 90 χλμ./ώρα.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να επηρεάζουν την Κρήτη, με τις ριπές στα νότια του νησιού να αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χλμ./ώρα, αυξάνοντας και τον κίνδυνο για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τις υπόλοιπες περιοχές τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, δείχνουν ενισχυμένο μελτέμι.

Η ισχυρότερη καταγραφή σημειώθηκε στην Πεντέλη Κορυφή, με ριπή 112 χλμ./ώρα, ενώ ακολούθησαν η Παξιμάδα Καρύστου με 107 χλμ./ώρα και το Πόρτο Τήνου με 104 χλμ./ώρα

καιρός

Φωτογραφία - unsplash.com

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