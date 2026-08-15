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GOSSIP - LIFESTYLE

Kidman: «Έλεγαν ότι ο γάμος με τον Tom Cruise θα καταστρέψει την καριέρα μου»

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clock 16:00 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στη βρετανική Vogue, η Nicole Kidman εμφανίζεται πιο ώριμη και γοητευτική από ποτέ. Στα 59 της χρόνια, βρίσκεται στην κορυφή της επαγγελματικής της πορείας, η ηθοποιός περνά μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην προσωπική της ζωή, διατηρώντας παράλληλα το σπάνιο χάρισμα της αυθεντικής, ανεπιτήδευτης χολιγουντιανής σταρ.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, η Kidman μιλά ανοιχτά για τη δεκαετία που έζησε στο πλευρό του Tom Cruise, όταν παντρεύτηκε σε ηλικία μόλις 22 ετών. «Ξαφνικά ήμουν 22-23 ετών και είχα έναν τεράστιο κινηματογραφικό σταρ για σύζυγο. Αλλά μας συνέβη εντελώς φυσικά, απλά ερωτευτήκαμε παράφορα», θυμάται.

Όταν πολλοί από τον κύκλο της την προειδοποιούσαν τότε ότι ο γάμος αυτός θα κατέστρεφε την ανερχόμενη καριέρα της, η ίδια δεν δίστασε: «Έλεγα “Δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ. Προφανώς και θα πετούσα την καριέρα μου στα σκουπίδια για τον άνθρωπο που αγαπώ”»

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