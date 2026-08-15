Ουάσινγκτον: Η «βόμβα» που κινητοποίησε την πυροσβεστική αποδείχθηκε ένα... sex toy

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Σίγουρα δεν ήταν από εκείνα τα περιστατικά που περιγράφονται στα εγχειρίδια εκπαίδευσης.

Μια ύποπτη ηλεκτρονική συσκευή με εμφανή καλώδια έξω από πυροσβεστικό σταθμό της Ουάσινγκτον σήμανε συναγερμό, κινητοποίησε πυροτεχνουργούς και ομάδα K-9 και έκλεισε έναν πολυσύχναστο δρόμο για σχεδόν δύο ώρες. Όταν όμως οι ειδικοί εξέτασαν το αντικείμενο, η «απειλή» αποδείχθηκε πολύ πιο προσωπικής χρήσης: επρόκειτο για ανδρικό sex toy.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, έξω από πυροσβεστικό σταθμό στη λεωφόρο Wisconsin, στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ένας άνδρας εμφανίστηκε κοντά στον σταθμό έχοντας μαζί του το αντικείμενο, πλησίασε μέλος της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια το άφησε πίσω, κοντά σε κάδο απορριμμάτων.

Το πρόβλημα ήταν ότι από τη συσκευή φαίνονταν εκτεθειμένα καλώδια.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για «ύποπτη ηλεκτρονική συσκευή» και η κινητοποίηση ήταν άμεση.







Πυροτεχνουργοί, σκύλος και αποκλεισμός δρόμων



Στο σημείο έφτασε η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, μαζί με ομάδα K-9 και απέκλεισαν την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία εν μέσω της πρωινής ώρας αιχμής.







Δύο ώρες μετά, οι πυροτεχνουργοί έδωσαν τέλος στον συναγερμό. Το μπλε και μαύρο κυλινδρικό αντικείμενο, περίπου στο μέγεθος ενός μεγάλου μπουκαλιού νερού, δεν περιείχε εκρηκτικά.







Στην αστυνομική αναφορά περιγράφηκε επισήμως ως «φορητή ηλεκτρονική συσκευή σεξουαλικής χρήσης με αντλία» για άνδρες.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν τεχνικό της ειδικής μονάδας να μεταφέρει τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, η περιοχή κρίθηκε ασφαλής και η Wisconsin Avenue άνοιξε ξανά στην κυκλοφορία.

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