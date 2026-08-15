Μίσιγκαν: Πέντε νεκροί σε σειρά πυροβολισμών – Νεκρός και ο ύποπτος

Συναγερμός σήμανε στη βόρεια περιοχή του Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια σειρά πυροβολισμών, ενώ νεκρός εντοπίστηκε και ο 39χρονος άνδρας που οι αρχές θεωρούν ύποπτο για τις δολοφονίες. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (14/8) στην κομητεία Μισόκι, περίπου 270 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ. Οι αστυνομικοί έσπευσαν λίγο πριν από το μεσημέρι σε κατοικία στην περιοχή Lake Township, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς.

Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τρεις ανθρώπους νεκρούς και ακόμη έναν βαριά τραυματισμένο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.

Ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο

Οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο τον 39χρονο Τσαντ Χίκμαν (Chad Hickman), ο οποίος είχε απομακρυνθεί από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησής του, με τις αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους ότι ο άνδρας θεωρούνταν οπλισμένος και επικίνδυνος και να τους ζητούν να μην τον πλησιάσουν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ακόμη νεκρό σε δεύτερη κατοικία στην ίδια κομητεία, ενώ στη συνέχεια βρήκαν το όχημα του Χίκμαν σε δασώδη περιοχή κοντά στη λίμνη Whitlock.

Εκεί εντοπίστηκαν ο ίδιος ο ύποπτος νεκρός, καθώς και ακόμη ένα άτομο που είχε χάσει τη ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο ο συνολικός αριθμός των νεκρών έφτασε τους έξι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη.

Άγνωστο μέχρι στιγμής το κίνητρο

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, καθώς ενημερώνονται πρώτα οι οικογένειές τους. Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από τη σειρά των φονικών περιστατικών, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν τα στοιχεία από τα διαφορετικά σημεία.

Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση πολυπλόκη έρευνα πολλαπλών ανθρωποκτονιών και συνεχίζει την επεξεργασία των σκηνών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για την υπόθεση και παρακολουθεί την εξέλιξη, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στην τοπική κοινωνία.

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