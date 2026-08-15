Κέμπριτζ: Νεκρός στα 41 του ο καθηγητής που είχε βρεθεί στο στόχαστρο για λογοκλοπή και ψεύτικο βιογραφικό

Ο 41χρονος Τζέισον Άρντεϊ, ο οποίος είχε γίνει το 2023 ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κατοικία στο Μπάτερσι του Λονδίνου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος, χωρίς μέχρι στιγμής να θεωρείται ύποπτος.



Ο Άρντεϊ βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής, λίγες ημέρες αφότου είχε αποχωρήσει από τη θέση του στο Κέμπριτζ, ενώ γύρω από το ακαδημαϊκό του έργο είχε ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση. Η αποχώρησή του ήρθε μετά την έναρξη ερευνών σχετικά με καταγγελίες για λογοκλοπή στη διδακτορική του διατριβή, αλλά και ερωτήματα για ορισμένες από τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές αναφορές στο βιογραφικό του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι ένας 41χρονος άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί και υποστηρίζονται από αστυνομικούς, ενώ αναμένεται να συνταχθεί φάκελος για τον ιατροδικαστή.

Από την ακαδημαϊκή καταξίωση στην έντονη αμφισβήτηση



Ο Άρντεϊ είχε παρουσιάσει μια ιδιαίτερη πορεία προς την ακαδημαϊκή κορυφή. Είχε διαγνωστεί με αυτισμό και, σύμφωνα με το βιογραφικό που είχε δημοσιεύσει το Κέμπριτζ, δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι την ηλικία των 11 ετών και έμαθε να διαβάζει και να γράφει στα 18. Ακολούθησε σπουδές, εκπαιδεύτηκε ως εκπαιδευτικός και στη συνέχεια ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα που τον οδήγησε στο Κέμπριτζ.

Ο διορισμός του το 2023 είχε προβληθεί ως σημαντική στιγμή για τη διαφορετικότητα και την εκπροσώπηση στη βρετανική ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει, καθώς δημοσιεύματα και ανεξάρτητες έρευνες έθεσαν υπό αμφισβήτηση τμήματα της διδακτορικής του εργασίας και άλλες αναφορές σχετικά με την επαγγελματική του πορεία.

Οι κατηγορίες περί λογοκλοπής αμφισβητήθηκαν από τον ίδιο, ενώ το Liverpool John Moores University είχε προηγουμένως απορρίψει σχετικές καταγγελίες. Παράλληλα, το Κέμπριτζ ανακοίνωσε ανεξάρτητη διερεύνηση της διαδικασίας με την οποία είχε γίνει ο διορισμός του, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία και ερωτήματα.

Η παραίτηση και η τελευταία του δήλωση



Ο Άρντεϊ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Κέμπριτζ και το Jesus College, αναφέροντας ότι η δημόσια αντιπαράθεση είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια μιας ακαδημαϊκής διαφωνίας.

Στην επιστολή παραίτησής του έκανε λόγο για συνεχή κατηγορίες, εικασίες και δημόσια κριτική που είχαν προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση τόσο στον ίδιο όσο και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του.

Παράλληλα, είχαν διατυπωθεί ερωτήματα και για άλλους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στο δημόσιο βιογραφικό του, μεταξύ άλλων σχετικά με αθλητικές επιδόσεις και φιλανθρωπικές δράσεις. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές τέθηκαν επίσης υπό εξέταση τις τελευταίες εβδομάδες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στη Βρετανία για τα ακαδημαϊκά πρότυπα, τη διαφορετικότητα και τον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν καταγγελίες που αφορούν μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Ο θάνατος του Άρντεϊ σημειώνεται ενώ η έρευνα του Κέμπριτζ για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Το πανεπιστήμιο είχε δηλώσει ότι η διαδικασία θα εξετάσει σε βάθος τις συνθήκες του διορισμού του και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την επιλογή ανώτερων ακαδημαϊκών.

Παράλληλα, το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, «Great and Unfortunate Things», είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 27 Αυγούστου, αν και η έκδοσή του είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

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