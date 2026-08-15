Έφτιαξε γαμήλια τούρτα 500 κιλών: Η δημιουργία που χρειάστηκε 5,5 μήνες (βίντεο)

Μια τούρτα που δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απλώς… τούρτα δημιούργησε ο Ισπανός ζαχαροπλάστης Μαρκ Σουάρες, για έναν ιδιαίτερα πολυτελή γάμο με άρωμα Σαουδικής Αραβίας.

Η εντυπωσιακή κατασκευή έχει ύψος 3,5 μέτρα, πλάτος 1,8 μέτρα και συνολικό βάρος περίπου 500 κιλά. Για να ολοκληρωθεί χρειάστηκαν περίπου 1.800 ώρες εργασίας, ενώ η προετοιμασία, από τη σύλληψη της ιδέας έως την τελική δημιουργία, διήρκεσε συνολικά περίπου 5,5 μήνες.

Δεκάδες άνθρωποι χρειάστηκαν για την κατασκευή

Ο Σουάρες, ο οποίος συνήθως εργάζεται μόνος, χρειάστηκε αυτή τη φορά να επιστρατεύσει φίλους και συναδέλφους, αλλά και μέλη των οικογενειών τους.

Η ομάδα κατασκεύασε, έβαψε και συναρμολόγησε περίπου 33.000 πέταλα, τα οποία συνδυάστηκαν με κλαδιά και λουλούδια, δημιουργώντας μια κατασκευή τεράστιας κλίμακας και εξαιρετικής λεπτομέρειας.

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Η δημιουργία παρουσιάστηκε στην Όπερα Γκαρνιέ του Παρισιού, έναν χώρο που αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης για το τελικό αποτέλεσμα.

Δεν ήθελαν μια απλή γαμήλια τούρτα

Το ζευγάρι είχε ζητήσει κάτι πολύ διαφορετικό. Όχι μια κλασική γαμήλια τούρτα, αλλά ένα εντυπωσιακό έργο που θα έμοιαζε περισσότερο με «μνημείο» αφιερωμένο στον γάμο και στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

Και πράγματι, το αποτέλεσμα ξεφεύγει κατά πολύ από τα συνηθισμένα δεδομένα μιας γαμήλιας τούρτας.

Μάλιστα, παρά το βάρος και τον τεράστιο όγκο της, μόλις περίπου το 0,1% της κατασκευής αποτελεί πραγματική τούρτα. Το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας αποτελείται από χειροποίητη ζαχαρόπαστα και λευκή σοκολάτα.

Ένα γλυκό έργο τέχνης

Η δημιουργία του Μαρκ Σουάρες αποδεικνύει πως στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική τα όρια ανάμεσα στο γλυκό και την τέχνη μπορούν να γίνουν σχεδόν δυσδιάκριτα.

Μισός τόνος, 3,5 μέτρα ύψος, 33.000 πέταλα και χιλιάδες ώρες δουλειάς συνθέτουν μια γαμήλια δημιουργία που σχεδιάστηκε όχι απλώς για να κοπεί και να σερβιριστεί, αλλά για να εντυπωσιάσει και να μείνει στη μνήμη των καλεσμένων.

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