Σεισμός στην Ινδονησία: Δεκάδες νεκροί – Μπαράζ μετασεισμών μετά τα 7,7 Ρίχτερ (βίντεο)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν σήμερα οι παράκτιες περιοχές στη νήσο Φλόρες της Ινδονησίας και γειτονικές ζώνες, μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» που προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι με τις πληροφορίες από ειδησεογραφικά πρακτορεία να κάνουν λόγο για τουλάχιστον είκοσι νεκρούς.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε τηλεφωνικώς ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, σύμφωνα με το USGS. Ο σεισμός σημειώθηκε σε σχετικά μικρό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, γεγονός που ενίσχυσε την έντασή του στην επιφάνεια και τον έκανε ιδιαίτερα αισθητό σε πολλές περιοχές της νήσου. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια και κατοικίες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν νέων προβλημάτων ή εγκλωβισμένων ανθρώπων.

🌏 INDONESIA 🇮🇩 | #TERREMOTO 7.7







📹 IMÁGENES DE PÁNICO: El miedo se desató cerca de la costa de Ternate, y las personas tuvieron que ser evacuadas a zonas seguras. Las autoridades están evaluando posibles daños y víctimas. Hay alerta de tsunami 🌊 https://t.co/Onr2CnG1zX pic.twitter.com/4BdOF61p4G — XAlertNow (@xalertnow) August 15, 2026

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας κυμάτων τσουνάμι από τον σεισμό.

Λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι, που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο.

«Προχωρήσαμε στην άρση (της προειδοποίησης για τσουνάμι), αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το επίπεδο της θάλασσας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ουιτζαγιάντο, διευθυντής του τμήματος σεισμών και τσουνάμι στην ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής.

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