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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο - Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

φωτιά σελλιά
clock 08:46 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου στα Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η φωτιά είναι οριοθετημένη.

Ωστόσο ρίψεις νερού κάνει ένα εναέριο μέσο, ενώ στην περιοχή παραμένουν συνολικά 80 πυροσβέστες και 18 υδροφόρες.

Αντίπαλος των πυροσβεστών είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα, ιδιαίτερα στη νότια Κρήτη, με ισχυρό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ανέμων, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην επιχείρηση συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου και εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας διαδοχικές ρίψεις νερού.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση μέσω του παραλιακού δρόμου προς την παραλία Κόρακα στο Ροδάκινο.

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