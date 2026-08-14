Καζάκου: «Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου – Έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες»

Η Τζένη Καζάκουπαραχώρησε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για όσα κουβαλά πίσω από τη δημόσια εικόνα της.

Αντιλήφθηκες από μικρή ότι είσαι παιδί διάσημων;

Θυμάμαι να είμαι μικρή στον δρόμο, να μας σταματάνε άνθρωποι, να με κοιτάνε και να λένε: «Εντάξει, όμορφη είναι, αλλά δεν πήρε τα μάτια της γιαγιάς της». Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να τα ξεφορτωθώ όλα αυτά από πάνω μου και να πω: «Είμαι εγώ, η Τζένη. Δεν είμαι η γιαγιά μου σε άλλη εποχή».

Έμαθα να ζω αυτόνομα από αρκετά μικρή, αλλά με πολλή φροντίδα από τη μαμά μου, με πολλή συζήτηση και αμοιβαίο σεβασμό. Είμαστε και φίλες πολύ, αλλά είμαστε και μάνα – κόρη. Τη θυμάμαι να ξυπνάει στις 6 το πρωί, να μαγειρεύει για να έχουμε φαγητό στο σπίτι, να μας πηγαίνει στο σχολείο, να συνεχίζει με τα δικά της και να επιστρέφει μετά, αν είχε κενό μια-δυο ώρες, για να είμαστε μαζί. Όπου και να βρισκόταν, πάντα ο νους της ήταν σε εμάς. Δεν ξέρω πώς το διαχειριζόταν η ίδια, αλλά ακόμη και αν έλειπε τρεις μήνες περιοδεία, ουσιαστικά ήταν εδώ.

Αισθάνομαι σαν να είναι έτοιμο να κυλήσει ένα δάκρυ και προσπαθείς συνέχεια να το συγκρατήσεις.

Φαίνεται σαν κάτι να κουβαλάω ε; Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου. Κοίταξε, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες και σε πολλά επίπεδα. Κανένας ποτέ δεν ξέρει τι σταυρό κουβαλάει ο άλλος. Παλεύω πολύ μέσα μου για να ησυχάσω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Κάνω και ψυχοθεραπεία, θεωρώ το καλύτερο δώρο που μου έχω κάνει ποτέ. Θέλω αυτούς τους δαίμονες μέσα μου να τους καταλάβω καλύτερα, να τους αγαπήσω, για να μη μου δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά μου.

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