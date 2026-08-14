ΕΦΚΑ: Τα χρέη «μπλοκάρουν» τη σύνταξη σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες

Χωρίς σύνταξη μένουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ αλλά και του αυστηρού πλαισίου ένταξης στη ρύθμιση που ισχύει την τελευταία διετία. Η διαδικασία ρύθμισης που λειτουργεί, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη συνταξιοδότηση, παρουσιάζει ιδιαίτερα περιορισμένη ανταπόκριση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μόλις ξεπερνά τις 7.700, ενώ από αυτές έχουν εγκριθεί μόνο οι 4.160, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι στη διαδικασία ένταξης.

Επισημαίνεται ότι για να λάβουν σύνταξη οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ πρέπει να ενταχθούν σε ειδική ρύθμιση εφόσον το χρέος τους δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ για επαγγελματίες ή τα 10.000 ευρώ για αγρότες. Η διαδικασία απαιτεί άρση τραπεζικού απορρήτου, καταθέσεις έως 12.000 ευρώ και παρακράτηση του 60% της σύνταξης μέχρι τη μείωση του οφειλόμενου ποσού.

Ο θεμελιώδης όρος για την εφαρμογή του μέτρου ένταξης στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης και υποψήφιος συνταξιούχος να μην υπερβαίνεισυγκεκριμένα όρια χρέους από μη καταβληθείσες εισφορές. Συγκεκριμένα, το όριο ορίζεται στα 30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στα 10.000 ευρώ για τους αγρότες. Σε περίπτωση που το χρέος είναι μεγαλύτερο, ο ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει το επιπλέον ποσό εφάπαξ, εντός διμήνου από την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη ρύθμιση.

Ακόμα και για όσους καλύπτουν το όριο χρέους, υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις που δυσχεραίνουν την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης για τη συνταξιοδότηση.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τα εξής:

Αρση του τραπεζικού απορρήτου. Ο οφειλέτης πρέπει να συναινέσει στη διαδικασία, ώστε οι υπηρεσίες του Φορέα να ελέγξουν τη συνολική οικονομική του κατάσταση.

Τραπεζικές καταθέσεις έως 12.000 ευρώ. Αν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης διαθέτει μεγαλύτερα ποσά ή είναι συνδικαιούχος σε λογαριασμούς των οποίων το άθροισμα ξεπερνά αυτό το όριο, το αίτημα για ρύθμιση απορρίπτεται.

Δόση στο 60% της καταβαλλόμενης σύνταξης. Πρόκειται για δέσμευση έως ότου το χρέος μειωθεί από τα 30.000 στα 20.000 ευρώ για επαγγελματίες ή από τα 10.000 στα 6.000 ευρώ για αγρότες, με ανώτατο όριο δέσμευσης τα 330 ευρώ.

Εξόφληση του υπόλοιπου ποσού σε δόσεις. Μετά τη μείωση του χρέους στα προαναφερθέντα επίπεδα, το υπόλοιπο ποσό αποπληρώνεται σε έως 60 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Ηλικιακό όριο. Απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή του 62ου έτους με 40 χρόνια προϋπηρεσίας ή εναλλακτικά η κάλυψη τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης, δηλαδή 6.000 ενσήμων.

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ

Την ίδια ώρα, κατά 639 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας στα 52,4 δισ. ευρώ από 51,78 δισ. ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο, ενώ διπλασιάστηκαν οι ατομικές ειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες φτάνοντας στις 81.269 από 41.975 που είχαν σταλεί στο πρώτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η μεταβολή στο υπόλοιπο των χρεών οφείλεται κυρίως στα πρόσθετα τέλη και στις προσαυξήσεις που αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 401,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καινούργια χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στο τρίμηνο ήταν λιγότερα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος της διόγκωσης του χρέους δεν συνδέεται μόνο με νέες κύριες οφειλές, αλλά και με επιβαρύνσεις παλαιότερων χρεών.

Επισημαίνεται ότι όσοι οφείλουν στον ΕΦΚΑ έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο καθεστώς ρύθμισης χρεών με τις 72 δόσεις. Με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί να φτάνουν στις 10.000, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 με δυνατότητα υποβολής αίτησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι συγκεκριμένες οφειλές δεν πρέπει να ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου 2026 ούτε να έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι οφειλές από 1ης Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν μπαίνουν στις 72 δόσεις. Πρέπει να εξοφληθούν ή να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Ο οφειλέτης μπαίνει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, επιλέγει «Ρύθμιση οφειλών» και στη συνέχεια τον τύπο ρύθμισης 795 – «ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 5313/26 ΑΡΘΡ. 22 (72 ΔΟΣΕΙΣ)». Επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό δόσεων, υποβάλλει την αίτηση και εκτυπώνει το αίτημα.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από μόνη της δεν αρκεί.

Εάν υπάρχουν οφειλές που δεν καλύπτονται από τις 72 δόσεις, πρέπει να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση με 24 δόσεις.

Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή εάν καθυστερήσει η πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Παράλληλα, πρέπει να τακτοποιούνται και οι λοιπές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

πηγή: tanea.gr

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