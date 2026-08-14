Την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης του κλάδου των τουριστικών επιβατικών μεταφορών φέρνει στη Βουλή ο Χάρης Μαμουλάκης

Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης αύξησης του κόστους καυσίμων, που απειλεί τη βιωσιμότητα των τουριστικών επιβατικών μεταφορών και τη λειτουργία του τουριστικού οικοσυστήματος, αναδεικνύει ο Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισμού, σχετική επιστολή του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Όπως τονίζεται με την επιστολή, το συγκεκριμένο θέμα έχει ξεπεράσει τα όρια ενός απλού λειτουργικού κόστους και εξελίσσεται σε σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, με ιδιαίτερα έντονες συνέπειες στις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων στη χώρα μας. Κάθε αύξηση στην τιμή του diesel επηρεάζει άμεσα το κόστος κάθε μετακίνησης, κάθε εκδρομής και κάθε μεταφοράς επισκεπτών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι αυξήσεις των τιμών στην αντλία μεταφέρονται άμεσα στην αγορά, ενώ οι μειώσεις των διεθνών τιμών δεν αποτυπώνονται πάντα αντίστοιχα και με την ίδια ταχύτητα στην τελική τιμή που καλούνται να πληρώσουν οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές.



Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και την ενεργότερη παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να προστατευτούν οι παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας που εξαρτώνται άμεσα από το κόστος ενέργειας.



Με βάση τα παραπάνω, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητάει:







1. Τη θέσπιση ειδικού μηχανισμού επιστροφής μέρους του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης για τα τουριστικά λεωφορεία.



2. Τη δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης καυσίμου για τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές σε περιόδους ακραίων αυξήσεων.



3. Τη συνέχιση και ενίσχυση αποτελεσματικών παρεμβάσεων στην αγορά καυσίμων, με ελέγχους και μηχανισμούς συγκράτησης των τιμών όταν αυτές ξεπερνούν κρίσιμα επίπεδα.



4. Την ειδική μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κλάδου.



5. Την επιτάχυνση προγραμμάτων ανανέωσης στόλου τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύσουν σε σύγχρονα, ασφαλέστερα και ενεργειακά αποδοτικότερα οχήματα.

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