Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος: «Η Παναγία είναι η αιώνια γυναίκα και μάνα»

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, έστειλε το δικό του μήνυμα, για την μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην Ρένα Σημειαντωνάκη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναφέρθηκε στο Πάσχα του Καλοκαιριού, την γιορτή της Παναγίας αλλά και στην βοήθεια που θα παρέχει η εκκλησία στους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου.

«Δύσκολη περίοδος για όλο τον κόσμο. Παρατηρούμε όσα γίνονται παντού, με αγωνία και ανησυχία, βλέπουμε τους αδερφούς μας που υποφέρουν. Καμιά φορά λέμε δόξα τω Θεώ, εμείς δεν έχουμε τίποτα και να μην μουρμουρίζουμε, μπροστά σε όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν γι' αυτό που είναι για τα πιστεύω τους. Κάποιοι άνθρωποι δοκιμάζονται από τα στοιχεία της φύσεως. Είδαμε και ακούσαμε τούτους τους καιρούς τόσα πολλά που μας έχουν στεναχωρήσει, αλλά δεν χάνουμε την ελπίδα μας και την αισιοδοξία μας. Εγώ χαίρομαι που φτάσαμε σ’ αυτή τη μεγάλη γιορτή το Πάσχα του καλοκαιριού. Που για τους Έλληνες, όλο τον Χριστιανικό και τον ορθόδοξο κόσμο είναι μια μεγάλη γιορτή που φανερώνει την διάθεσή μας για το πέρασμα από τον θάνατο στην ζωή», ανέφερε αρχικά.

«Η κοίμηση της Παναγίας είναι ένα γεγονός ιστορικό, που φανερώνει και την κοίμηση του καθενός μας. Εμείς δεν ζούμε με πεσιμισμό, ότι θα πεθάνουμε και όλα θα μηδενιστούν. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα της γιορτής. Όταν τελειώνουμε βιολογικά σε αυτόν τον κόσμο δεν τελειώνει και η ύπαρξή μας. Ας ζούμε τη ζωή μας όμορφα και ειρηνικά. Με αγάπη», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

«Η Παναγία είναι η αιώνια γυναίκα και μάνα»

Όπως είπε, επίσης, «η Παναγία είναι η αιώνια γυναίκα και μάνα. Είναι η μητέρα όλων των σταυρωμένων ανθρώπων. Σήμερα και αύριο είναι σαν να πηγαίνουμε στο σπίτι της μάνας μας».

«Είναι ωραίο που εδώ στην Κρήτη λέμε η Παναγία η Κερά και Αφέντης Χριστός. Παναγία Κερά εννοούμε τη μάνα. Αισθανόμαστε σπίτι μας την εκκλησία και μάνα την Παναγία μας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

Η βοήθεια στους πυρόπληκτους

Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος, αναφέρθηκε και στην προσπάθεια της εκκλησίας να βοηθήσει τους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου, παρέχοντας τους λάδι, αφού οι περισσότερες περιουσίες καταστράφηκαν, ώστε να έχουν λάδι να τραφούν.

«Προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα τους. Στείλαμε στις Μητροπόλεις ώστε να βοηθήσουμε όλοι μαζί και να γίνει η διανομή. Από τις κατά τόπους Μητροπόλεις θα γίνει η διανομή και εξέφρασαν την διάθεσή τους για βοήθεια, όπως κάνουμε σε σεισμόπληκτους, μετανάστες και όποιον έχει ανάγκη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην μνημονεύσουμε την αυτοθυσία των πυροσβεστών και των λιμενικών, μας το επιβάλλει η συνείδησή μας», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

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