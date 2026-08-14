Ηράκλειο: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελικά αποτελέσματα των παιδικών σταθμών

Αμέσως μετά το Δεκαπενταύγουστο και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα των βάουτσερ των παιδικών σταθμών . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι γονείς θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για να μπορέσουν να απορροφηθούν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς.

Από την πλευρά του Δήμου αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι αμέσως μετά την έκδοση του βάουτσερ ο Δήμος θα αναστήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του ένα υπερσύνδεσμο στον οποίο θα πρέπει να ο κάθε ενδιαφερόμενος να αναρτήσει το βάουτσερ που κατάφερε να διασφαλίσει για το παιδί του. Συνολικά ο Δήμος σε πρώτη φάση αναμένεται να απορροφήσει 1250 παιδιά και εκτός των δομών προσχολικής αγωγής αναμένεται να βρεθούν 200 παιδιά.

Όπως είναι γνωστό ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν για μια θέση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς



σταθμούς του Δήμου μειώθηκε στις 1580 αιτήσεις καθώς πέρυσι οι αντίστοιχες αιτήσεις έφταναν τις 1770. Τα αμέσως προηγούμενα χρόνια οι αιτήσεις έφταναν τις 1.900 και ακόμα παλαιότερα προσέγγιζαν τις 2.000. Αυτό το οποίο εκτιμάται στη Λότζια είναι ότι η μείωση των αιτήσεων μοιραία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με το σχεδιασμό των δομών προσχολικής αγωγής και θα πρέπει να υπάρξει μια ανασύνταξη του σχεδιασμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλες πιέσεις ζήτησης σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή δέχεται ο Δήμος είτε από το κέντρο της πόλης και την περιοχή του Μπασταμπά, όπου τα πράγματα είναι κορεσμένα σε ότι αφορά στις δυνατότητες των κτηρίων αλλά και περιφερειακά.

Στο πλαίσιο αυτό αυξάνονται οι θέσεις του βρεφονηπιακού σταθμού τον Πόρο ενώ παράλληλα εξετάζει την προοπτική δημιουργίας νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού όπου εκεί υπάρχει ένα ακίνητο καθαρό πολεοδομικά που μπορεί να αξιοποιηθεί. Αντίστοιχα εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.

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