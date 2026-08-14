Λήξη συναγερμού: Νερό ξανά εντός της ημέρας από το Φράγμα Αποσελέμη

Μέχρι το μεσημέρι αναμένεται να έχει αποκατασταθεί η βλάβη στο σύστημα του Φράγματος Αποσελέμη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρη Παπαδογιάννη, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη. Όπως ανέφερε, η βλάβη προέκυψε χθες το βράδυ, μετά από βύθιση στην τάση του ρεύματος, ενώ τα προβλήματα επιβαρύνονται από τις συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ο κ. Παπαδογιάννης διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για σοβαρή βλάβη και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη γενικότερη υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.

Όπως είπε, το τεχνικό προσωπικό του ΟΑΚ κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και εργάζεται για την αποκατάσταση, ενώ από πέρυσι έχουν γίνει προληπτικές παρεμβάσεις και συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις. Η διακοπή, πάντως, είχε προκαλέσει από χθες συναγερμό στις τρεις ΔΕΥΑ, που ενεργοποίησαν εφεδρικές γεωτρήσεις για να καλύψουν τις ανάγκες.

Στον Δήμο Χερσονήσου το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, σε περίπτωση μη παροχής νερού από το Φράγμα Αποσελέμη, στον Λιμένα και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου καλύπτεται με περίπου 12.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως από τον Αποσελέμη.

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