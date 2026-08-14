Βυτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα: Προσήχθη ο οδηγός – «Κάτι με έσωσε», λέει ο μοτοσικλετιστής

Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και προσήχθη στη διεύθυνση Τροχαίας της πόλης ο οδηγός βυτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Τι λέει ο οδηγός της μηχανής

«Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς την λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο. Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου εννοείται το έβλεπα από πολύ πιο πριν για αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», είπε στον ALPHA ο δικυκλιστής.

«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, γιατί ούτε πολύ χώρο είχα, πραγματικά ήμουν οριακά με το μηχανάκι», συμπλήρωσε.

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