Μελίνα Νικολαΐδη: Κινήθηκε νομικά για τις φήμες με τον Χρήστο Μάστορα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μελίνα Νικολαΐδη διέψευσε όσα έχουν γραφτεί για τον Χρήστο Μάστορα και αποκάλυψε πως για συγκεκριμένες αναφορές έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Οι φήμες ξεκίνησαν με αφορμή δημοσιεύματα που ήθελαν την σχέση του Χρήστου Μάστορα με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να περνά κρίση. Στη συνέχεια, κυκλοφόρησαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Μελίνα Νικολαΐδη βρέθηκε στην ίδια παρέα με τον τραγουδιστή στην Πάρο.

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη.

Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς. Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό.

Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών.

Δεν θεωρώ δημοσιογραφία την συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks.

Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά.

Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα», γράφει χαρακτηριστικά.

Image

Διαβάστε επίσης

GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον 7ο κύκλο

Κοντοβά: Mε την κόρη της για διακοπές στο Ρέθυμνο