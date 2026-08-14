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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Γιουβέτσι με γαρίδες και ντομάτα

γιουβέτσι, κριθαράκι, κρέας
clock 09:09 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

500 γρ. γαρίδες καθαρισμένες

400 γρ. κριθαράκι

400 γρ. τριμμένες ντομάτες

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 φλ. τσαγιού λευκό κρασί

1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο

700 ml ζεστό νερό ή ζωμός

1 κ. γλ. πάπρικα

Αλάτι και πιπέρι

Μαϊντανό

Λίγη φέτα ή τριμμένη γραβιέρα για το σερβίρισμα



Εκτέλεση

Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μια κατσαρόλα με το ελαιόλαδο.

Προσθέστε τις γαρίδες και σοτάρετε για 2- 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Αποσύρετε από την κατσαρόλα και αφήστε στην άκρη.

Ρίξτε στην κατσαρόλα το κριθαράκι και σοτάρετε για 1- 2 λεπτά. Σβήστε με το κρασί και, μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέστε τις ντομάτες, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και το ζεστό νερό ή τον ζωμό.

Αφήστε το κριθαράκι να μαγειρευτεί σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά και να μείνει μελωμένο. Προσθέστε τις γαρίδες ξανά στην κατσαρόλα τα τελευταία 3- 4 λεπτά.

Σερβίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και, αν θέλετε, λίγη φέτα ή τριμμένη γραβιέρα.

Πηγή: newsbeast.gr

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