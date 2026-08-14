Τι θα φάμε σήμερα; Γιουβέτσι με γαρίδες και ντομάτα

Υλικά
500 γρ. γαρίδες καθαρισμένες
400 γρ. κριθαράκι
400 γρ. τριμμένες ντομάτες
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 φλ. τσαγιού λευκό κρασί
1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
700 ml ζεστό νερό ή ζωμός
1 κ. γλ. πάπρικα
Αλάτι και πιπέρι
Μαϊντανό
Λίγη φέτα ή τριμμένη γραβιέρα για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μια κατσαρόλα με το ελαιόλαδο.
Προσθέστε τις γαρίδες και σοτάρετε για 2- 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Αποσύρετε από την κατσαρόλα και αφήστε στην άκρη.
Ρίξτε στην κατσαρόλα το κριθαράκι και σοτάρετε για 1- 2 λεπτά. Σβήστε με το κρασί και, μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέστε τις ντομάτες, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και το ζεστό νερό ή τον ζωμό.
Αφήστε το κριθαράκι να μαγειρευτεί σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά και να μείνει μελωμένο. Προσθέστε τις γαρίδες ξανά στην κατσαρόλα τα τελευταία 3- 4 λεπτά.
Σερβίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και, αν θέλετε, λίγη φέτα ή τριμμένη γραβιέρα.
Πηγή: newsbeast.gr
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