Τι θα φάμε σήμερα; Γιουβέτσι με γαρίδες και ντομάτα

Υλικά



500 γρ. γαρίδες καθαρισμένες



400 γρ. κριθαράκι



400 γρ. τριμμένες ντομάτες



1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 σκελίδες σκόρδο



1/2 φλ. τσαγιού λευκό κρασί



1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο



700 ml ζεστό νερό ή ζωμός



1 κ. γλ. πάπρικα



Αλάτι και πιπέρι



Μαϊντανό



Λίγη φέτα ή τριμμένη γραβιέρα για το σερβίρισμα







Εκτέλεση



Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μια κατσαρόλα με το ελαιόλαδο.



Προσθέστε τις γαρίδες και σοτάρετε για 2- 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Αποσύρετε από την κατσαρόλα και αφήστε στην άκρη.



Ρίξτε στην κατσαρόλα το κριθαράκι και σοτάρετε για 1- 2 λεπτά. Σβήστε με το κρασί και, μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέστε τις ντομάτες, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και το ζεστό νερό ή τον ζωμό.



Αφήστε το κριθαράκι να μαγειρευτεί σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά και να μείνει μελωμένο. Προσθέστε τις γαρίδες ξανά στην κατσαρόλα τα τελευταία 3- 4 λεπτά.



Σερβίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και, αν θέλετε, λίγη φέτα ή τριμμένη γραβιέρα.

Πηγή: newsbeast.gr

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