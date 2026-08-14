Πλειστηριασμοί και κατασχέσεις: Νέα διαδικασία για 36.500 εκκρεμείς υποθέσεις

Στο πρόβλημα των πλειστηριασμών, των κατασχέσεων και των διαταγών πληρωμής που αντιμετωπίζουν χιλιάδες δανειολήπτες στην Ελλάδα επικεντρώνεται η νέα ρύθμιση για την επιτάχυνση της εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων.

Ο τεράστιος όγκος των εκκρεμών υποθέσεων, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 36.500, έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις, με τις δικασίμους για την εκδίκαση των ανακοπών να φτάνουν ακόμη και έως το 2039.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται υποχρεωτικός επαναπροσδιορισμός των δικασίμων, με στόχο οι υποθέσεις να εκδικάζονται σε συντομότερο χρόνο.

Η νέα διαδικασία

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι υποθέσεις που έχουν δικάσιμο έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 δεν αλλάζουν ημερομηνία και παραμένουν ως έχουν. Αντίθετα, για τις υποθέσεις με μεταγενέστερη δικάσιμο, έως και το 2039, οι δικηγόροι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις επαναπροσδιορισμού μέσα σε συγκεκριμένες μηνιαίες προθεσμίες.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο θα επαναπροσδιοριστούν οι υποθέσεις που αφορούν τα έτη 2027-2029, τον Οκτώβριο εκείνες των ετών 2030-2032, τον Νοέμβριο οι υποθέσεις των ετών 2033-2035, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν οι υποθέσεις με δικασίμους από το 2036 έως το 2039.

Στόχος της νέας διαδικασίας είναι να περιοριστεί δραστικά ο χρόνος αναμονής για τους δανειολήπτες και να επιταχυνθεί η εκδίκαση χιλιάδων υποθέσεων που παραμένουν για χρόνια σε εκκρεμότητα.

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