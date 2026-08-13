ΟΦΗ: Το προφίλ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

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Ο ΟΦΗ ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τα playoffs του Europa League. Εκεί θα βρει απέναντί του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία απέκλεισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο, ενώ ο δεύτερος αγώνας στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.

Το προφίλ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1948 και έχει ως έδρα το Vasil Levski Stadium, ενώ το ρόστερ της έχει αξία 26.150.000.

Έχει κατακτήσει 31 φορές το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Επίσης, έχει κερδίσει 22 κύπελλα Βουλγαρίας και 4 Super Cup της χώρας της.

Την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα με συγκομιδή 63 βαθμούς.

Ο προπονητής της ομάδας είναι ο Χρίστο Γιάνεφ.

Οι Βούλγαροι ξεκίνησαν την πορεία τους βγάζοντας εκτός την Ντέρι στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, νικώντας την με 3-2 εντός έδρας και 2-1 εκτός. Στον δεύτερο γύρο απέκλεισε την Καραμπάκ, η πρώτη αναμέτρηση έληξε 0-0 στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ το δεύτερο ματς τελείωσε με 0-0 έπειτα από κανονική διάρκεια και παράταση και η ΤΣΣΚΑ πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με 5-4.

Για να βρεθεί στον δρόμο του ΟΦΗ απέκλεισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στον τρίτο προκριματικό γύρο.Με νίκη 3-0 στο Μπατούμι και ηττα απόψε στη Σόφια με 3-1.