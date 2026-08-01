Ο πραγματικός λόγος που τα ζευγάρια χωρίζουν στις διακοπές

«Μην πάτε Μήλο ή Σαντορίνη. Όποιο ζευγάρι έχει κάνει αυτό το λάθος, μετά χωρίζει». Φταίνε στ’αλήθεια τα νησιά ή αυτά τα ζευγάρια θα χώριζαν ούτως ή άλλως; Μάλλον το δεύτερο.

Ας ξεκινήσουμε με μία παραδοχή. Ανυπομονούμε για τις διακοπές και φαντασιωνόμαστε τη στιγμή που θα βρεθούμε στην παραλία, θα τρώμε καλαμαράκια σε ταβερνάκια και θα πίνουμε ποτό σε κάποιο beach bar, αγκαλιά με το ταίρι μας.

Αυτό που δεν θέλουμε να παραδεχτούμε είναι ότι αν γενικά είμαστε αγχώδεις ή δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε, το ίδιο θα μας συμβεί και στις διακοπές.

Διακοπές σημαίνει να διακόπτουμε την καθημερινότητά μας. Να αφήνουμε στην άκρη τις ρουτίνες και το πρόγραμμα και να κάνουμε εντελώς άλλα πράγματα. Ακούγεται καλό αλλά στην πράξη μπορεί να έχει δυσκολίες. Ειδικά αν πρέπει να συντονιστείς με έναν ακόμη άνθρωπο.

Στην πόλη, μπορείς να κάνεις διάλειμμα από τον σύντροφό σου, γιατί δουλεύετε, βγαίνει ο καθένας με τους φίλους του, πάτε γυμναστήριο κλπ. Αν δεν συζείτε, αυτό είναι αυτονόητο. Τι γίνεται όμως όταν βρίσκεστε μαζί για μία ή δύο εβδομάδες, από το πρωί έως το βράδυ, χωρίς πρόγραμμα ή χρόνο χωριστά;

Ας πούμε ότι τα ζευγάρια που έχουν ήδη προβλήματα και δεν μπορούν να βρουν εύκολα λύση, είτε στα πρακτικά, είτε στα πιο σοβαρά θέματα της σχέσης, οι διακοπές τα γιγαντώνουν. Τώρα δεν μπορείς να τα βάλεις κάτω από το χαλί ή να βγεις για ποτό με φίλους. Στις διακοπές φαίνεται ποια ζευγάρια επικοινωνούν καλά, ποια κάνουν ένα βήμα πίσω και ποια δεν φοβούνται να διαφωνήσουν ήπια, προκειμένου να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Δεν είναι ότι δημιουργεί νέα προβλήματα. Απλώς υπερτονίζει τα ήδη υπάρχοντα.

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Φυσικά, όπως σε κάθε πρόβλημα. Όποιος θέλει να κάνει διακοπές, να περάσει καλά και να πάρει και την ευθύνη του εαυτού του σε μία σχέση, αντιμετωπίζει τα προβλήματα όταν προκύπτουν. Καταρχάς, αποδεχόμαστε ότι οι διακοπές δεν είναι το πιο εύκολο task αλλά αν μας ενδιαφέρει η σχέση, κάνουμε και τις δύσκολες συζητήσεις.

Μία καλή αρχή είναι να συζητήσουμε πριν τις διακοπές για το πώς τις βλέπουμε. Ταιριάζουμε ή θέλουμε να τις περάσουμε διαφορετικά; Πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα και να βρούμε κοινά σημεία; Είμαστε οκ με το να περνάμε και λίγο χρόνο χωριστά. Μέχρι ποιο σημείο θέλουμε να συμβιβαστούμε; Ένας νηφάλιος διάλογος που να απαντά σε αυτά τα ερωτήματα, μπορεί να μας βοηθήσει. Αρκεί να θέλουν να προσπαθήσουν και οι δύο πλευρές.

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