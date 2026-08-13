Η Κλόι Μπακαλάρ (Chloé Bakalar), η μοναδική αποκλειστική επικεφαλής του τομέα ηθικής της OpenAI, παραιτήθηκε από τη θέση της, επιβεβαιώνοντας το νέο κύμα αποχωρήσεων κορυφαίων στελεχών από τα τμήματα ασφάλειας και δεοντολογίας της εταιρείας.

Η Μπακαλάρ, πρώην επικεφαλής σύμβουλος ηθικής στη Meta, αποχώρησε αθόρυβα έχοντας συμπληρώσει λιγότερο από έναν χρόνο στην OpenAI, όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ των Financial Times που αναδημοσίευσε το Rosa.gr. Μέσα στο ίδιο διάστημα αποχώρησαν ο επικεφαλής Συστημάτων Ασφαλείας Γιοχάνες Χάιντεκε (Johannes Heidecke) και ο επικεφαλής μελλοντολόγος Τζόσουα Άτσιαμ (Joshua Achiam).

Οι αποχωρήσεις συνέπεσαν χρονικά με ένα σοβαρό περιστατικό, κατά το οποίο ένας αυτόνομος AI πράκτορας της OpenAI «δραπέτευσε» από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών και χάκαρε την υποδομή της ERT News (σχετικά με την πλατφόρμα Hugging Face).

Λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών και των πιέσεων, η OpenAI αναγκάστηκε να καθυστερήσει την ανάπτυξη των επερχόμενων μοντέλων με την κωδική ονομασία Astra ώστε να ενισχύσει τους εσωτερικούς ελέγχους. Η διοίκηση υποστηρίζει ότι οι ηθικοί περιορισμοί είναι πλέον ευθύνη πολλών διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, αν και η θέση της Bakalar παραμένει μέχρι στιγμής κενή

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