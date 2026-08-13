Για Σένα: Η Μαρία Τζομπανάκη μιλά για την Έλενα Ηλιάδη

Η Μαρία Τζομπανάκη μάς συστήνει την Έλενα Ηλιάδη, την ηρωίδα που υποδύεται στη νέα σειρά του Alpha. «Για Σένα». H Kρητικιά ηθοποιός μιλά για τον ρόλο της, τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ηρωίδα της και τον πυρήνα της ιστορίας, που – όπως η ίδια λέει – είναι «η αγάπη και η συγχώρεση».

«Παίζω την Έλενα Ηλιάδη, μητέρα τριών αγοριών, τριών παιδιών μιας μεγαλοαστικής οικογένειας, που αγαπιούνται μεν, αλλά έχουν και τα θέματά τους. Η μητέρα αυτή θέλει να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη. Τα μυστικά που σκάνε όμως σιγά σιγά δυσκολεύουν τις προθέσεις της και τη λαχτάρα της. Ούτως ή άλλως κι αυτή έχει ένα δύσκολο παρελθόν που αποκαλύπτεται στο μέλλον. Το κουκούτσι αυτής της σειράς είναι η αγάπη και η συγχώρεση», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης

Κοντοβά: Mε την κόρη της για διακοπές στο Ρέθυμνο

Σκορδά: Η στιγμή που χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο