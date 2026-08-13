Κέντρα δεδομένων: Οι αντιδράσεις των πολιτών απειλούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει και ένα ολοένα πιο ορατό κόστος. Τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξή της προκαλούν αντιδράσεις κατοίκων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κατανάλωση ενέργειας, τον θόρυβο, τα απόβλητα και τις επιπτώσεις στις τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Οι κατασκευαστές των κέντρων δεδομένων, από την πλευρά τους, καλούνται να καλύψουν μια ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται.

Σε έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μεμονωμένες διαμαρτυρίες έξω από δημαρχεία μπορεί να φαίνονται αμελητέες. Ωστόσο, καθώς πληθαίνουν οι τοπικές κινητοποιήσεις κατά της κατασκευής κέντρων δεδομένων, οι οικονομικές επιπτώσεις τους αποκτούν πλέον διαστάσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, που βασίζεται σε στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Data Center Watch, επενδύσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων κινδυνεύουν πλέον από τις αυξανόμενες αντιδράσεις των πολιτών. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, τουλάχιστον 75 έργα κέντρων δεδομένων βρέθηκαν στο στόχαστρο οργανωμένων κινητοποιήσεων σε τοπικό επίπεδο.

Στους χρηματοδότες των κέντρων δεδομένων συγκαταλέγονται μεγάλες τράπεζες, αλλά και αρκετές εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες καλούνται πλέον να συνυπολογίσουν την αυξανόμενη κοινωνική αντίδραση και τους σχετικούς κινδύνους που συνοδεύουν τις επενδύσεις στον κλάδο. Με απλά λόγια, αυξάνεται η πιθανότητα η κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων να ακυρωθεί λόγω τοπικών αντιδράσεων.

Ωστόσο, παρά το αυξανόμενο κόστος, οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών ενδέχεται να μην είναι αρκετές για να επιβραδύνουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Όπως δήλωσε ανώνυμα στο Reuters ανώτερο στέλεχος ξένης χρηματοδοτικής εταιρείας, οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να ενσωματώνουν με μεγαλύτερη άνεση τον κίνδυνο ακύρωσης των έργων στις οικονομικές τους προβλέψεις, καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αυξάνεται.

Πηγή: Reuters, Futurism

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