Καλομοίρα: "Οι γονείς μου δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα, η αδερφή μου κυρίως με μεγάλωσε"

Η Καλομοίρα σε συνέντευξή της στο περιοδικό Ok μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και ανέφερ πως οι γονείς της αδυνατούσαν να σταθούν στο πλευρό της, όπως εκείνη ήθελε.

«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα. Το γνώριζε από την αρχή. Με ενδιέφερε ο γάμος μου να πάει καλά. Κάποιες φορές, όταν εκφράζομαι, μπορεί ο άλλος να μη με καταλάβει ακριβώς. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω, και αυτό για μένα είναι ελευθερία», είπε χαρακτηριστικά.







«Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς και δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Και οι γονείς μου νομίζω πως δεν θα ήθελαν να πω περισσότερα. Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να καταλάβω. Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης, δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα. Η αδελφή μου η Γεωργία κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα».

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