Σκορδά: Η στιγμή που χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει τις διακοπές της στην όμορφη Νάξο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από την εξόρμησής της στο νησί των Κυκλάδων.

Μάλιστα, από τις πόζες της ξεχώρισε μία στην οποία η παρουσιάστρια χαλαρώνει μέσα σε ένα τζακούζι, το οποίο είναι τοποθετημένο σε εξωτερικό χώρο.

«Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;», έγραψε η Φαίη Σκορδά στη λεζάντα της ανάρτησής της

Διαβάστε επίσης

Η Εβίτα Αγαΐτση συνεχίζει τη γενναία μάχη με τον καρκίνο

Ο «Μπίλυ» από το Καφέ της Χαράς αποκάλυψε ποια ήταν αμοιβή του στη σειρά