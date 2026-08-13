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Σκορδά: Η στιγμή που χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο

σκορδα
clock 14:00 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει τις διακοπές της στην όμορφη Νάξο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από την εξόρμησής της στο νησί των Κυκλάδων. 

Μάλιστα, από τις πόζες της ξεχώρισε μία στην οποία η  παρουσιάστρια χαλαρώνει μέσα σε ένα τζακούζι, το οποίο είναι τοποθετημένο σε εξωτερικό χώρο.

«Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;», έγραψε η Φαίη Σκορδά στη λεζάντα της ανάρτησής της


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A post shared by Fay Skorda (@fayskorda)

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Φαίη Σκορδά Νάξος
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