Κρήτη: Χειροπέδες σε 21χρονο με κοκαϊνη και ζυγαριά ακριβείας (εικόνα)

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Συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 21χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

42,6 γραμμάρια κοκαΐνη

Ζυγαριά ακριβείας

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Το χρηματικό ποσό των 3150 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Μικροποσότητα κάνναβης και

2 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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