Ηράκλειο: Παραπήγματα και σκουπίδια στη "βιτρίνα" της πόλης με την ανοχή των υπευθύνων!

"Δεκατέσσερα στρέμματα ντροπής", μια περιφραγμένη «υγειονομική βόμβα» μαζί με την αδιαφορία των αρχών, ρημάζουν το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται ν’ ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου, στη συμβολή των λεωφόρων Ικάρου, Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου.

Ένα παράπηγμα από παλέτες και νάυλον, ρούχα απλωμένα ή πεταμένα και σκουπίδια σε όλο τον χώρο, συνθέτουν έναν άτυπο καταυλισμό, που καθιστά το οικόπεδο-φιλέτο, σύμβολο κρατικής αδράνειας και κοινωνικού αδιεξόδου.



Η κατάσταση αυτή, συμπυκνώνει ολόκληρη την παθογένεια της δημόσιας διοίκησης και των χρόνιων καθυστερήσεων.

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Το οικόπεδο που προκρίθηκε για να στεγάσει το νέο, υπερσύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έχει μετατραπεί σε έναν άτυπο «μίνι» καταυλισμό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και αναδεικνύοντας ένα σύνθετο κοινωνικό και πολεοδομικό πρόβλημα.



Εικόνες εγκατάλειψης στην «βιτρίνα» της πόλης

Όποιος περνά από την παραλιακή λεωφόρο, αντικρίζει μια εικόνα που δεν συνάδει με τη «βιτρίνα» μιας τουριστικής πόλης, όπως είναι το Ηράκλειο. Πρόχειρα παραπήγματα, σκηνές, απλωμένα ρούχα και σκόρπια απορρίμματα συνθέτουν το σκηνικό μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο χώρος καταλαμβάνεται περιοδικά από ευάλωτες ομάδες και μετακινούμενους πληθυσμούς.

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Η κατάσταση αυτή έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από τους περιοίκους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια διαρκή εστία μόλυνσης, κατηγορώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν «ιδρώνει το αυτί τους» για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Καραντινός: "Δεν κινδυνεύει η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου"





Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Καραντινός, υπεραμύνθηκε της υπηρεσίας του τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε πραγματοποιηθεί επίσημη αυτοψία, καθαρισμός και πλήρης κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, άγνωστοι προχώρησαν προκλητικά στην επανασύστασή της.

Όπως είπε έχει δώσει ήδη ρητές οδηγίες για τη σύνταξη και κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα.

Με τη νομική αυτή κίνηση:



Εγκαλείται το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, ως ιδιοκτήτης του ακινήτου, να λάβει άμεσα μέτρα για τη θωράκιση και την περιφρούρηση του χώρου του, ενώ παράλληλα ενημερώνεται άμεσα και η Υγειονομική Υπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχου, καθώς η παρουσία του παραπήγματος εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου- ανέφερε – ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή και πλήρη συντονισμό με την Ελληνική Αστυνομία και την ομάδα ΔΙΑΣ για να παρεμβαίνει όταν κρίνεται σκόπιμο.

Η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο, ξεκαθάρισε ο κ. Καραντινός, αφήνοντας να εννοηθεί πως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μια προσωρινή εστία παρανομίας, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η πορεία και η εξέλιξη του μεγάλου αυτού έργου πνοής για την πόλη.



Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως όσο η έναρξη των εργασιών για το νέο Δικαστικο Μέγαρο «αγνοείται», το οικόπεδο της παραλιακής θα συνεχίσει να αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο γραφειοκρατίας, ισορροπώντας ανάμεσα στις ανάγκες μιας πόλης που ασφυκτιά και στην τραγική καθημερινότητα ανθρώπων που αναζητούν στέγη σε ένα κομμάτι γης που προορίζεται για «Ναός της Δικαιοσύνης».

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