Οροπέδιο Λασιθίου: Μια σημερινή φωτογραφία ... βγαλμένη από το παρελθόν

Μια εικόνα που μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή, από εκείνες που θυμίζουν την Ελλάδα όπως την γνωρίσαμε και όπως σιγά-σιγά χάνεται. Στο Οροπέδιο Λασιθίου, ένας 93χρονος, καθισμένος κάτω από έναν παραδοσιακό ανεμόμυλο, ποτίζει το ένα στρέμμα του κήπου του.

Ένα ολόκληρο περιβόλι που, όπως λένε οι άνθρωποι του τόπου, έχει οργανώσει και καλλιεργήσει με το σκαπέτι και με τα χέρια του. Χωρίς βιασύνη. Με υπομονή, επιμονή και εκείνη τη γνώση που δεν γράφεται σε βιβλία, αλλά περνά από γενιά σε γενιά.

Ο ανεμόμυλος μπροστά του, το χώμα πίσω του και ένας άνθρωπος 93 ετών που συνεχίζει να φροντίζει τη γη του. Μια απλή εικόνα, αλλά με ιστορία ολόκληρη μέσα της.

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