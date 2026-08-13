Το fair play του Μάριου Ηλιόπουλου που κέρδισε τον σεβασμό του ΟΦΗ: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο»

Μια όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της απονομής του Super Cup, με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, να δείχνει έμπρακτα τον σεβασμό του προς τον ΟΦΗ.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης στάθηκε μπροστά από τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και, αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου, συνεχάρη προσωπικά τον πρόεδρο της κρητικής ΠΑΕ, Μιχάλη Μπούση, για την επιτυχία της ομάδας.

Η κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ΠΑΕ ΟΦΗ, με ανάρτησή της, αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη στιγμή, συνοδεύοντάς την με τη χαρακτηριστική φράση: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

Σε μια εποχή όπου η ένταση και ο ανταγωνισμός συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο, τέτοιες εικόνες υπενθυμίζουν πως το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει χώρο αλληλοσεβασμού, αναγνώρισης και ευγενούς άμιλλας.

Η συγχαρητήρια κίνηση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ προς τη διοίκηση και τους ανθρώπους του ΟΦΗ αποτέλεσε, έτσι, ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο της βραδιάς και ένα μήνυμα πως η πραγματική αξία του αθλητισμού δεν περιορίζεται μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά βρίσκεται και στη στάση απέναντι στον αντίπαλο.

Μια εικόνα που, όπως σωστά σχολίασε και ο ΟΦΗ, είναι τελικά… αυτό ακριβώς που πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο.

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