Eurovision 2027: Ανακοινώθηκε η πόλη όπου θα διεξαχθεί ο μουσικός διαγωνισμός

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει, με την EBU να ανακοινώνει επίσημα την πόλη που θα υποδεχτεί την ευρωπαϊκή μουσική γιορτή την ερχόμενη άνοιξη.

Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με το Arena Burgas να μετατρέπεται για τρεις βραδιές στη μεγάλη σκηνή του θεσμού. Οι δύο ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί για τις 11 και 13 Μαΐου 2027, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαΐου.

Η Βουλγαρία αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη διοργάνωση της Eurovision, μετά την ιστορική νίκη της DARA στον διαγωνισμό του 2026 στη Βιέννη. Η τραγουδίστρια κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Banga Ranga», χαρίζοντας στη χώρα της το πρώτο της τρόπαιο και μαζί το δικαίωμα να υποδεχτεί την επόμενη διοργάνωση.

Το Arena Burgas, που άνοιξε τις πόρτες του το 2023, θα αποτελέσει την «καρδιά» της Eurovision για εκείνη την εβδομάδα, ενώ το Μπουργκάς αναμένεται να υποδεχτεί χιλιάδες μέλη αποστολών, δημοσιογράφους και fans από ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Eurovision Village, το EuroClub και τις παράλληλες εκδηλώσεις της διοργάνωσης αναμένεται να γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.

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