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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τον έπεισαν να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή για να... φωτογραφηθούν από δορυφόρο!

χρυσά κοσμήματα
clock 14:25 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 41χρονος στο Αίγιο. Σύμφωνα με την καταγγελία του στην Αστυνομία, στις 12 Αυγούστου το μεσημέρι άγνωστος επικοινώνησε μαζί του και προσποιήθηκε τον λογιστή.

Τον έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα σε σακούλα, προκειμένου, όπως του είπε, να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο και drone, ώστε να μην του επιβληθεί πρόστιμο.

Ο 41χρονος τοποθέτησε στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωσή του, και τα άφησε στην αυλή του σπιτιού. Οι δράστες πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία.

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