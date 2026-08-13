"Βουλιάζει" η Κρήτη τον Δεκαπενταύγουστο - Γεμάτα πλοία, αεροπλάνα και τουριστικά καταλύματα

«Βουλιάζει» από κόσμο η Κρήτη, δυο 24ωρα πριν τον Δεκαπενταύγουστο.

Οι πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα αγγίζουν σχεδόν το 100%, ενώ πλοία και αεροπλάνα καταφθάνουν στο νησί ασφυκτικά γεμάτα. Όσοι δεν μένουν σε ξενοδοχειακά καταλύματα, φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενικών και φιλικών τους προσώπων όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές αλλά και στην ενδοχώρα.

Αυτή την εποχή τα χωριά γεμίζουν κόσμο και ντόπιοι και ξένοι χαίρονται τις γιορτές, τα πανηγύρια, τα αυτοσχέδια γλέντια που οργανώνονται σε όλη την Κρήτη. Αυτό που παρατηρούν φέτος οι εκπρόσωποι του τουρισμού, είναι ότι έχουν έρθει για διακοπές λιγότεροι Έλληνες.

Το αυξημένο κόστος ταξιδιού και διαμονής φαίνεται πως λειτουργούν αποτρεπτικά για αρκετούς εγχώριους ταξιδιώτες, αφού οι διακοπές αρχίζουν με την επιβάρυνση να ξεκινά ήδη από τα μεταφορικά έξοδα. Παράλληλα έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής από τους ξένους που προσπαθούν να βρουν εκπτωτικά πακέτα.

Το φετινό καλοκαίρι, παρατηρείται επίσης μικρότερη ζήτηση στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές. Άλλωστε η Κρήτη σήμερα διαθέτει σχεδόν μισό εκατομμύριο κλίνες,τις οποίες μοιράζονται ξενοδοχεία και Airbnb.

Ωστόσο, τις μέρες αυτές η κίνηση στην αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι επισκέπτες κατακλύζουν τα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους εστίασης και τις τοπικές επιχειρήσεις, δίνοντας σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εμφανίζονται αισιόδοξοι και για τη συνέχεια της σεζόν, καθώς οι κρατήσεις δείχνουν ότι οι μήνες του φθινοπώρου θα κινηθούν πολύ δυναμικά, σε όλο το νησί.

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