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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι αλλάζει στις χρεώσεις υπηρεσιών

κινητό
clock 14:42 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο για τις υπηρεσίες και το ψηφιακό περιεχόμενο που χρεώνονται μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας, με την ΕΕΤΤ να ενισχύει την προστασία των καταναλωτών από ανεπιθύμητες χρεώσεις. Με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, καμία υπηρεσία δεν θα ενεργοποιείται χωρίς σαφή συναίνεση του συνδρομητή, ενώ πριν από κάθε αγορά θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα η χρέωση και η συχνότητά της.

Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο όριο 20 ευρώ τον μήνα ανά υπηρεσία, χωρίς φόρους και τέλη, ενώ οι σχετικές χρεώσεις θα εμφανίζονται ξεχωριστά στον λογαριασμό.Για τις συνδρομητικές υπηρεσίες προβλέπεται επιπλέον νέα επιβεβαίωση κάθε μήνα.

Ο χρήστης θα έχει πέντε ημέρες για να δηλώσει μέσω SMS ότι επιθυμεί τη συνέχιση, διαφορετικά η υπηρεσία θα διακόπτεται και δεν θα χρεώνεται.

Η ενεργοποίηση θα απαιτεί ισχυρή ταυτοποίηση, μέσω PIN και κωδικού OTP ή της εφαρμογής του παρόχου, ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να ζητούν ακόμη και πλήρη φραγή τέτοιων υπηρεσιών.

Τέλος, προβλέπεται σαφέστερη διαδικασία για την αμφισβήτηση χρεώσεων, με τους παρόχους να υποχρεούνται να ενημερώνουν τον καταναλωτή για την εξέλιξη της καταγγελίας και τυχόν επιστροφή χρημάτων.

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