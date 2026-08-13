ΣτΕ: «Φρένο» στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων – Ακυρώθηκαν οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών

Νέα δεδομένα για τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ισοδυναμεί με «φρένο» στη λειτουργία τους.

Το Γ’ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους για τρία πανεπιστήμια λόγω νομικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν ότι διεπουν τη λειτουργία τους.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΣτΕ, με πρόεδρο των αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο, που ακυρώνουν τις κανονιστικές πράξεις των προγραμμάτων αφορούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια CITY University, Keele University και Anatolia College.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Με χαρά υποδέχονται τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσαν πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας Παιδείας υψηλού επιπέδου για τα ελληνόπουλα».

Νομικές πηγές επισημαίνουν από την άλλη πλευρά πως εάν τόσο από την πλευρά της διοίκησης, όσο και από την πλευρά των ιδιωτικών πανεπιστημίων γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για να διορθωθούν ή να εκλείψουν τα νομικά προβλήματα, τότε τα δεδομένα θα επαναξιολογηθούν αρμοδίως με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

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