Πάρος: «Σφραγίστηκε» η πισίνα του beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος - Χωρίς άδεια από το 2023

Στην σφράγιση της πισίνας του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο το περασμένο Σάββατο προχώρησε η δημοτική αρχή. Όπως διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση για τη σφράγισή ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν, ενώ και το θέμα του ναυαγοσώστη ερευνάται.







Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι Αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στην πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης στην περιοχή της Πούντας.

Πρώτες το παιδί μέσα στο νερό αντιλήφθηκαν δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο. Ο μπάρμαν του beach bar, βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε τον τετράχρονο ξεκινώντας αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς αποτέλεσμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται τόσο κατά τη διακομιδή όσο και μετά την άφιξή του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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