Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική: Μπαράζ 112 για εκκενώσεις – Ενισχύονται οι δυνάμεις

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Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση την Πέμπτη όσον αφορά τις πυρκαγιές, με το μέτωπο της Χαλκιδικής να μαίνεται ανεξέλεγκτο. Η μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις κατάσβεσης έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 51 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Παράλληλα, ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Κασσάνδρεια.

Φωτιά στη Χαλκιδική: Μαρτυρίες για καμμένο σπίτι

Ζευγάρι από τη Σίβηρη Χαλκιδικής περιέγραψε στην κάμερα της ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που έζησε, καθώς η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι του.

Συγκλονισμένοι, ανέφεραν ότι έχασαν τα πάντα μέσα στις φλόγες, ενώ η αγωνία τους κορυφώθηκε στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τα κατοικίδιά τους. Κατάφεραν να σώσουν μόνο ένα από τα σκυλιά τους.

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