Γιορτάζει η Παναγία Γκουβερνιώτισσα – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και οι «ζαχαρωτές μαντινάδες»

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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αναμένεται να εορταστεί και φέτος η κοίμησης της Θεοτόκου στο ομώνυμο Μοναστήρι της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας. Αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου παραμονή της Παναγίας θα πραγματοποιηθεί :

19:30 Εσπερινός

20:30 Εγκώμια της Θεοτόκου

Περιφορά Επιταφίου

Και αμέσως μετά θα τελεσθεί το μυστήριο του Ευχελαίου

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Η Εκκλησία στη διάρκεια της νύχτας θα παραμείνει ανοικτή για τους πιστούς που επιθυμούν να προσέλθουν στη χάρη Της.

Το Σάββατο 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα πραγματοποιηθεί:

07:00 Όρθος

Θεία Λειτουργία

Την παραμονή και ανήμερα της εορτής θα διατίθενται και οι παραδοσιακές «ζαχαρωτές μαντινάδες» καθώς εθελόντριες με επικεφαλής την κ Θεανώ Μεταξά αναβίωσαν και φέτος το έθιμο. Στο μοναστήρι της Γκουβερνιώτισσας είναι ίσως το μοναδικό πανηγύρι στην Κρήτη όπου μπορεί να βρει κανείς τις αυθεντικές μαντινάδες φτιαγμένες με το περιβόητο δραγάντι. Παράγεται από τις ρίζες της αγκάθας «τραγάκανθος».

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Τις ρίζες αυτές τις έκοβαν με τέχνη και τότε έβγαινε μια κολλώδης ουσία, ένα κόμμι, σαν δάκρυ … Σήμερα είναι δυσεύρετο έως ανύπαρκτο στην ελληνική αγορά και έχει αντικατασταθεί στην ζαχαροπλαστική από τη ζελατίνα η οποία διατίθεται σε φύλλα ή σκόνη

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