ΠΑΡ.14 Αυγ 2026 02:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Τρόμος στη Χρυσή Ακτή: Ληστής τον έδεσε και τον άφησε κλειδωμένο

περιπολικό
clock 16:53 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας ηλικιωμένος άνδρας στη Χρυσή Ακτή Χανίων, όταν άγνωστος εισέβαλε στον χώρο όπου διέμενε και του επιτέθηκε.

Ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, τον ακινητοποίησε και με κοφτάκι του αφαίρεσε το ρολόι και έξι δαχτυλίδια, ενώ του πήρε περίπου 500 ευρώ. Στη συνέχεια τον έδεσε σε καρέκλα, τον κλείδωσε στον χώρο και έφυγε.

Το θύμα κατάφερε να λυθεί μόνο του και να φτάσει σε γειτονικό ξενοδοχείο, όπου ζήτησε βοήθεια. Η υπάλληλος ενημέρωσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα ΔΙΑΣ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η μαρτυρία του θύματος:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Επίθεση Ληστεία Χρυσή Ακτή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis