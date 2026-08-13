Τρόμος στη Χρυσή Ακτή: Ληστής τον έδεσε και τον άφησε κλειδωμένο

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Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας ηλικιωμένος άνδρας στη Χρυσή Ακτή Χανίων, όταν άγνωστος εισέβαλε στον χώρο όπου διέμενε και του επιτέθηκε.

Ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, τον ακινητοποίησε και με κοφτάκι του αφαίρεσε το ρολόι και έξι δαχτυλίδια, ενώ του πήρε περίπου 500 ευρώ. Στη συνέχεια τον έδεσε σε καρέκλα, τον κλείδωσε στον χώρο και έφυγε.

Το θύμα κατάφερε να λυθεί μόνο του και να φτάσει σε γειτονικό ξενοδοχείο, όπου ζήτησε βοήθεια. Η υπάλληλος ενημέρωσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα ΔΙΑΣ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η μαρτυρία του θύματος:

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