Μπάρκα για τον γάμο της: "Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα"

Δύο μήνες πέρασαν από τη μέρα που η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση και εκείνη μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ίδια τόνισε πως τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της έχουν συνειδητοποιήσει πως θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κοινή πορεία που θα χαράξουν

«Δύο μήνες. Εξήντα μία μέρες. Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από ’δω και πέρα. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας, το πιο ωραίο μέρος. Υ.Γ: Ποιος λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου έλειψε; Και κυρίως, ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner. (Στους Miro δεν θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει). Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα», ήταν το σχόλιό της.

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