«Τέλος στην απάνθρωπη καταστολή στο Ιράν» ζητούν ΕΕ και 30 χώρες μετά τις εκτελέσεις διαδηλωτών

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η αύξηση των εκτελέσεων διαδηλωτών στο Ιράν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, να καταδικάζουν τις ενέργειες των ιρανικών δικαστικών αρχών. Οι χώρες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις πρόσφατες εκτελέσεις, ζητώντας να σταματήσει η πρακτική.

Σε κοινή τους δήλωση, οι χώρες αυτές «καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις εκτελέσεις διαδηλωτών που συνεχίζονται και την προσφυγή στη θανατική ποινή από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», που αποσκοπεί να «κάνει να σιωπήσουν οι διαφωνούντες, να εκφοβίσει τις κοινότητες και να τιμωρήσει τους ανθρώπους που ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους».

«Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει αμέσως να εφαρμόζει τη θανατική ποινή και να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ανθρώπους που κρατούνται αυθαίρετα», προσθέτουν, ζητώντας επίσης από το Ιράν «να ακούσει τη φωνή του λαού του ο οποίος ζητεί αλλαγή».

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Έπειτα από μια πρώτη ομάδα 26 κρατών και την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, «κι άλλες χώρες εντάχθηκαν στη δήλωση αυτή» φτάνοντας τον αριθμό των 32, δήλωσε στο AFP το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Εκτός από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά, πολλά ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, οι χώρες της Βαλτικής και οι σκανδιναβικές, καθώς και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία μετέχουν σε αυτή τη δήλωση.

«Επτά μήνες μετά τα μαζικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος του ιρανικού λαού που ξεσηκώθηκε για να ζητήσει δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, το καθεστώς συνεχίζει την αιματοχυσία αυξάνοντας τις εκτελέσεις. Η ανυπόφορη και απάνθρωπη αυτή καταστολή πρέπει να σταματήσει», έγραψε σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.







Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε σήμερα το πρωί τις επικρίσεις, γράφοντας σε ανάρτησή του στο X: «Χώρες όπως η Γαλλία πρέπει να σταματήσουν να κάνουν κήρυγμα στον κόσμο όσον αφορά τα “ανθρώπινα δικαιώματα” και το διεθνές δίκαιο. Η υποκρισία αυτή είναι κατάφωρη και ντροπιαστική».

«Η υποστήριξή σας στη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα -και στην επίθεσή του κατά του Ιράν- εξάλειψε κάθε ηθική υπεροχή που πιστεύατε ότι είχατε», συμπλήρωσε.







Την περασμένη Τετάρτη, ο ΟΗΕ εξέφρασε «ανησυχία» για την αύξηση του αριθμού των εκτελέσεων στο Ιράν, με τουλάχιστον 56 ανθρώπους να θανατώνονται για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά τους πρώτους απαγχονισμούς που συνδέονταν με τις διαδηλώσεις που έγιναν στις αρχές της χρονιάς.







«Πάνω από 100 άλλοι άνθρωποι κινδυνεύουν να εκτελεστούν για παρόμοιες κατηγορίες», προειδοποίησε εξάλλου τότε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, χωρίς να υπολογίζονται αυτοί που κινδυνεύουν να εκτελεστούν για άλλες κατηγορίες.

Οι εκτελέσεις αυξήθηκαν στο Ιράν από τότε που άρχισε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που εκτελέστηκαν είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις που είχαν αρχίσει στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το κύμα αυτό διαμαρτυρίας, το οποίο είχε αρχικά προκληθεί από την ακρίβεια, μετατράπηκε γρήγορα σε εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Οι ιρανικές αρχές αναγνώρισαν πάνω από 3.000 νεκρούς, αποδίδοντας τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό δηλώνουν ότι η καταστολή προκάλεσε χιλιάδες επιπλέον θανάτους.

Σύμφωνα με ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων παγκοσμίως, μετά την Κίνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το 2025, οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμό ρεκόρ από το 1989, σύμφωνα με στοιχεία των μη κυβερνητικών οργανώσεων «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν» (Iran Human Rights), που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, και «Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής» (Ensemble contre la peine de mort, ECPM).

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