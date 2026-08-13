Ο Δήμος Χερσονήσου ετοιμάζει τιμητική βραδιά για τον Κυπελλούχο και Super Κυπελλούχο ΟΦΗ

Τον ΟΦΗ για τις μεγάλες επιτυχίες της φετινής αγωνιστικής περιόδου, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Super Cup και του Κυπέλλου Ελλάδας, επιθυμεί να τιμήσει ο Δήμος Χερσονήσου.

Ο Δήμος απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς την ΠΑΕ ΟΦΗ για τα «Hersonisos Sports Awards 2026», τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 19:30, στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Χερσονήσου, στον Λιμένα Χερσονήσου.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στους αθλητές και τις ομάδες που με τις επιτυχίες, το ήθος και τη συνέπειά τους τιμούν τον τόπο τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου θέλει να απονείμει τιμητική διάκριση στην ομάδα του ΟΦΗ, αναγνωρίζοντας τόσο την κατάκτηση του Super Cup όσο και του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και τη συνολική και διαχρονική συμβολή του συλλόγου στην προαγωγή του αθλητισμού στην Κρήτη και την Ελλάδα.

Στην επίσημη πρόσκληση προς την ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Δήμος αναγνωρίζει παράλληλα τις αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Όπως επισημαίνεται, στις 20 Αυγούστου ο ΟΦΗ έχει επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρουσία ποδοσφαιριστών και του προπονητικού επιτελείου στην εκδήλωση.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου εκφράζει την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να υπάρξει εκπροσώπηση της διοίκησης της ΠΑΕ στη μεγάλη αθλητική βραδιά.

Παράλληλα, ο Δήμος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ξεχωριστής εκδήλωσης προς τιμήν του ΟΦΗ. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ανεξάρτητα από το αν θα καταστεί δυνατή η παρουσία εκπροσώπων της ομάδας στις 19 Αυγούστου, ο Δήμος Χερσονήσου θα χαρεί να φιλοξενήσει και να βραβεύσει τον ΟΦΗ σε δεύτερο χρόνο και σε ημερομηνία που θα εξυπηρετεί το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας.

Η πρωτοβουλία του Δήμου αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της ιστορικής χρονιάς που διανύει ο ΟΦΗ, με την κρητική ομάδα να έχει ήδη προσθέσει στη συλλογή της δύο σημαντικά τρόπαια και να έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους της.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης εύχεται στην ομάδα καλή επιτυχία στην επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση, με τον Δήμο να δηλώνει παρών στην προσπάθεια και τις επιτυχίες του κρητικού συλλόγου.

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