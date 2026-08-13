Eρασιτέχνης ΟΦΗ: Δήλωσε κανονικά στην Α’ Εθνική, την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ

Κανονικά δήλωσε τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ, με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ να ξεκαθαρίζει ΣΤΗ πως στόχος είναι η ομάδα να συνεχίσει την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ:

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, δήλωσε κανονικά την συμμετοχή της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.

Η δήλωση συμμετοχής έγινε μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες που είχε θέσει η ΕΠΟ και η Ενωση Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις με επιχειρηματίες, που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, για να τρέξουν την ομάδα και τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Αν και είναι δεδομένη πίεση του χρόνου, γίνονται ταυτόχρονα συζητήσεις και επαφές με αθλήτριες που θέλουν να στελεχώσουν την ομάδα του ΟΦΗ, όπως επίσης και κινήσεις που αφορούν τον προγραμματισμό της ομάδας (προπονητικό επιτελείο, προετοιμασία κλπ).

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, απο την πλευρά του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, γίνεται προσπάθεια, ώστε η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, να συνεχίσει την αξιοπρεπή παρουσία της, στην μεγάλη κατηγορία.

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