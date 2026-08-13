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ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να εξορύξουν 20,8 τόνους χρυσού!

βραζιλια λατομειο χρυσου
clock 22:14 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια πρωτοφανής εξορυκτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη βορειοανατολική Βραζιλία.Η ανάγκη πρόσβασης σε ένα γιγαντιαίο κοίτασμα χρυσού οδήγησε τις αρχές και την κατασκευαστική εταιρεία στην απόφαση να αλλάξουν την πορεία ενός ολόκληρου ομοσπονδιακού αυτοκινητοδρόμου.

Το χρονικό της ανακάλυψης

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε. Μετά από εξονυχιστικές γεωλογικές έρευνες και δοκιμαστικές γεωτρήσεις στην περιοχή, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός τεράστιου θησαυρού κάτω από το έδαφος.Τα νέα δεδομένα αύξησαν τα εκτιμώμενα αποθέματα της περιοχής κατά το εντυπωσιακό 82%, ανεβάζοντας τα συνολικά πιθανά αποθέματα του συγκεκριμένου έργου κοντά στους 46 τόνους.

Το εμπόδιο και η ριζική λύση

Το μοναδικό αλλά σημαντικό πρόβλημα για την έναρξη των εργασιών ήταν η χωροταξία. Ο ομοσπονδιακός αυτοκινητόδρομος BR-226, ένας δρόμος ζωτικής σημασίας για τις μεταφορές της περιοχής, περνούσε ακριβώς πάνω από το πιο πλούσιο σημείο του κοιτάσματος.

βραζιλια

Καθώς η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η επιφανειακή εξόρυξη (ανοιχτό όρυγμα), η διατήρηση του δρόμου στην υπάρχουσα θέση του ήταν αδύνατη. Έτσι, αποφασίστηκε η πλήρης μετατόπιση και επαναχάραξη του συγκεκριμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να απελευθερωθεί το υπέδαφος χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία.

Οι αριθμοί του έργου

20,8 τόνοι: Ο καθαρός ανακτήσιμος χρυσός (περίπου 670.000 ουγκιές) που κλειδώνει την κερδοφορία της επένδυσης.

2,6 τόνοι: Η προγραμματισμένη ετήσια παραγωγή χρυσού κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του μεταλλείου.

82%: Η καταγεγραμμένη αύξηση των βεβαιωμένων αποθεμάτων μετά τις τελευταίες γεωλογικές αναλύσεις.

Η εξόρυξη στο σημείο έχει ήδη ξεκινήσει παράλληλα με τα έργα υποδομής, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα από τα πιο ενεργά και συζητημένα εργοτάξια του πλανήτη.

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