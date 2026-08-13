ΠΑΟΚ: Ήττα και στο Βέλγιο από την Άντερλεχτ- Με Μπραν στα πλέι οφ του Conference League

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και πλέον στρέφεται αποκλειστικά στη Μπραν για την είσοδο του στην League Phase του Conference League.

Η ανατροπή δεν ήρθε για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, που ηττήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ και αποχαιρέτησε το Europa League, όχι όμως και την Ευρώπη, με τον “Δικέφαλο του Βορρά” να συνεχίζει στο Conference. Εκεί όπου θα κοντραριστεί με τη Μπραν για μια θέση στην League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, χωρίς να έχει διαθέσιμους για το πρώτο παιχνίδι στη Νορβηγία τους Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν.