ΠΑΡ.14 Αυγ 2026 02:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ήττα και στο Βέλγιο από την Άντερλεχτ- Με Μπραν στα πλέι οφ του Conference League

Παοκ
clock 23:36 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και πλέον στρέφεται αποκλειστικά στη Μπραν για την είσοδο του στην League Phase του Conference League.

Η ανατροπή δεν ήρθε για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, που ηττήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ και αποχαιρέτησε το Europa League, όχι όμως και την Ευρώπη, με τον “Δικέφαλο του Βορρά” να συνεχίζει στο Conference. Εκεί όπου θα κοντραριστεί με τη Μπραν για μια θέση στην League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, χωρίς να έχει διαθέσιμους για το πρώτο παιχνίδι στη Νορβηγία τους Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΠΑΟΚ Άντερλεχτ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis